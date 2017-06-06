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03:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольчанка украла золотую цепь у своей матери

В Комсомольске-на-Амуре 28-летняя женщина украла золотую цепь у своей матери. Ущерб составил около 20 тысяч рублей. Похищенное украшение фигурантка сдала в ломбард, деньги потратила на выпивку и продукты.

Сейчас уголовное дело, возбужденное в отношении женщины, направлено в суд. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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