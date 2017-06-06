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04:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Высокая пожарная опасность прогнозируется в двух районах Хабаровского края

Угроза возникновения возгорания в природной среде ожидается сегодня, 6 июня.

Хабаровск, 6 июня, AmurMedia.

На территории двух районов Хабаровского края прогнозируется высокая пожарная опасность. Согласно данным Дальневосточного управления Росгидромета, с учетом высоких температур воздуха и отсутствия осадков на территории Комсомольского и Ульчского районов 6 июня прогнозируется 4 класс пожарной опасности, сообщили ИА AmurMedia в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В связи с этим, специалисты Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают население края о том, что в данных районах повышается вероятность возникновения природных пожаров и необходимо предпринять необходимые меры для недопущения возгораний.

Органам местного самоуправления, главам поселений рекомендуется провести комплекс превентивных мероприятий, направленных на недопущение природных пожаров, усилить профилактическую работу среди жителей населенных пунктов, руководителей и сотрудников предприятий, лесопользователей, сельхозпроизводителей, организовать дополнительное патрулирование местности для своевременного обнаружения и ликвидации возможных возгораний, проверить состояние водоисточников, готовность сил и средств к реагированию на происшествия.

Сотрудники МЧС напоминают жителям края о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности.

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