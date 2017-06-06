Четыре человека чуть не сгорели заживо в авто во Владивостоке

Владивосток, 6 июня, PrimaMedia.

Сотрудники Росгвардии во Владивостоке достали из салона горящей иномарки четырех человек. Автомобиль после столкновения с припаркованными машинами на улице Казанская, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Росгвардии.

ДТП произошло недалеко от базы ОМОН Управления Росгвардии по Приморскому краю. Водитель автомашины Toyota Hilux Surf на повороте не справился с управлением, в результате чего внедорожник врезался в припаркованные у обочины автомобили и опрокинулся. Возникло возгорание.

Свидетелями происшествия стали подполковник полиции Сергей Федоров, сержант полиции Тимур Мамедов и младший сержант полиции Алексей Зябкин, находившиеся на контрольно-пропускном пункте. Бойцы спецподразделения немедленно оказали помощь пострадавшим, вытащив из салона горящей иномарки двух мужчин и двух девушек.

Бойцы ОМОН с помощью огнетушителя ликвидировали пожар.

Удостоверившись, что жизни людей не угрожает опасность, сотрудники отряда мобильного особого назначения сообщили о происшествии в Госавтоинспекцию, скорую помощь, МЧС.