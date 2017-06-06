Четыре человека чуть не сгорели заживо в авто во Владивостоке
Пострадавших в ДТП вовремя достали из вспыхнувшей машины.
Пострадавших в ДТП вовремя достали из вспыхнувшей машины.
Владивосток, 6 июня, PrimaMedia.
Сотрудники Росгвардии во Владивостоке достали из салона горящей иномарки четырех человек. Автомобиль после столкновения с припаркованными машинами на улице Казанская, сообщили ИА PrimaMedia в
ДТП произошло недалеко от базы ОМОН Управления Росгвардии по Приморскому краю. Водитель автомашины Toyota Hilux Surf на повороте не справился с управлением, в результате чего внедорожник врезался в припаркованные у обочины автомобили и опрокинулся. Возникло возгорание.
Свидетелями происшествия стали подполковник полиции Сергей Федоров, сержант полиции Тимур Мамедов и младший сержант полиции Алексей Зябкин, находившиеся на
Бойцы ОМОН с помощью огнетушителя ликвидировали пожар.
Удостоверившись, что жизни людей не угрожает опасность, сотрудники отряда мобильного особого назначения сообщили о происшествии в Госавтоинспекцию, скорую помощь, МЧС.