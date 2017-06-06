Под суд пойдет приморец, который ранил хабаровчанку ножом в грудь
В Хабаровске осудят уголовника из Приморья, который ударил хабаровчанку ножом в грудь.
В Хабаровске осудят уголовника из Приморья, который ударил хабаровчанку ножом в грудь.
Напомним, преступление произошло на улице Дончука. Женщина сидела в своей машине и пересчитывала деньги. Фигурант заметил это и, проникнув в салон автомобиля, стал угрожать хабаровчанке. Автолюбительница закричала и привлекла внимание прохожих. Очевидцы попытались помочь потерпевшей, во время потасовки уголовник ранил женщину.
Фигуранта задержали по горячим следам. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим. В Хабаровск злоумышленник прибыл накануне преступления, он собирался уехать в
Сейчас уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на