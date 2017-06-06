Под суд пойдет приморец, который ранил хабаровчанку ножом в грудь

Напомним, преступление произошло на улице Дончука. Женщина сидела в своей машине и пересчитывала деньги. Фигурант заметил это и, проникнув в салон автомобиля, стал угрожать хабаровчанке. Автолюбительница закричала и привлекла внимание прохожих. Очевидцы попытались помочь потерпевшей, во время потасовки уголовник ранил женщину.

Фигуранта задержали по горячим следам. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим. В Хабаровск злоумышленник прибыл накануне преступления, он собирался уехать в Санкт-Петербург.