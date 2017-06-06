Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Путина возмутил один из вопросов американской журналистки
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
СМИ: Журналистку жестко критикуют в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Шестидневная война
04:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Под суд пойдет приморец, который ранил хабаровчанку ножом в грудь

В Хабаровске осудят уголовника из Приморья, который ударил хабаровчанку ножом в грудь.

Источник: AP 2017

Напомним, преступление произошло на улице Дончука. Женщина сидела в своей машине и пересчитывала деньги. Фигурант заметил это и, проникнув в салон автомобиля, стал угрожать хабаровчанке. Автолюбительница закричала и привлекла внимание прохожих. Очевидцы попытались помочь потерпевшей, во время потасовки уголовник ранил женщину.

Фигуранта задержали по горячим следам. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим. В Хабаровск злоумышленник прибыл накануне преступления, он собирался уехать в Санкт-Петербург.

Сейчас уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Книги с автографами писателей и художников представят на специальной выставке в Комсомольске
Сборная России по футболу одержала разгромную победу
АНБ США: «российские» хакеры атаковали американские избиркомы
СМИ узнали о выплате Катаром выкупа террористам
Секретные заемщики не вернули в российский бюджет $1 млрд
Президент Литвы видит угрозу в России и Белоруссии
Наина Ельцина предложила считать 90-е годы святыми
МВД планирует повысить пошлины на загранпаспорта и права
Спорт
Зоб сборной. Слишком дорогая победа России над Венгрией Матч России с Венгрией подарил главную беду из возможных - даже крупное поражение было бы не столь болезненным
Авто
Что купить до миллиона: онлайн «Авто Mail.Ru» Редакция «Авто Mail.Ru» приглашает вас ответить на один из самых важных вопросов последнего времени. Что лучше – Volkswagen Polo или Hyundai Solaris? Или лучше взять Kia Rio или Renault Logan?
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
Необычные приемы для керамической плитки
Эксперты нашли самую дешевую квартиру в Новой Москве
Проект планировки метро в Мытищах появится в 2017 году
Стать обманутым дольщиком можно будет лишь единожды
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь