Рабочий пострадал после взрыва и падения с горящего контейнера в Уссурийске

Владивосток, 6 июня, PrimaMedia.

Сообщение о том, что на уссурийском предприятии загорелись контейнеры, поступило на пульт пожарной охраны в 17.35 часов вечера 5 июня. По прибытию на место происшествия было установлено, что на территории предприятия, осуществляющего грузовые работы и отправку контейнеров, по улице Тургенева, горят четыре контейнера с пенополистеролом. Во время взрыва контейнера, пострадал рабочий — гражданин Узбекистана, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

Как рассказали в 7-ОФПС, на тушении были задействованы 12 человек личного состава. Площадь возгорания составила 30 кв. метров. На пожаре получил травму рабочий — гражданин Узбекистана, 1993 года рождения, который упал с контейнера во время пожара. Мужчина получил различные переломы бедра и таза. В момент возгорания специалисты предприятия проводили сварочные работы.

Ликвидировано возгорания было в 20.43 вечера, причина пожара устанавливается.