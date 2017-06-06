В Приморье продолжают выявлять радиацию
В регион продолжается ввоз радиоактивных объектов из Фукусимы.
В регион продолжается ввоз радиоактивных объектов из Фукусимы.
В Приморье продолжают везти радиоактивные б/у товары из Японии; с начала 2017 года зарегистрировано 5 таких попыток ввоза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Так, таможенники Владивостока выявили 4
Кроме того, за первые 5 месяцев текущего года при проведении таможенного контроля дальневосточные таможенники выявили 18 граждан, прошедших лечение радиофармацевтическими препаратами; а также компас со светомассой постоянного действия на основе радионуклида Радий-226.
Всего после радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» таможенными органами Дальневосточного региона выявлено 1206
Кроме того, Владивостокской таможней за указанный период было выявлено 7
Напомним, 2017 год в России объявлен годом экологии.