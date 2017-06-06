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04:56 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье продолжают выявлять радиацию

В регион продолжается ввоз радиоактивных объектов из Фукусимы.

В Приморье продолжают везти радиоактивные б/у товары из Японии; с начала 2017 года зарегистрировано 5 таких попыток ввоза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Так, таможенники Владивостока выявили 4 радиационно-опасных объекта (б/у рама грузовика с элементами ходовой части в сборе на колесах с установленным кузовом; б/у кабина грузового автомобиля; б/у двигатель внутреннего сгорания для грузовика; б/у косилка). Находкинские таможенники выявили один радиационно-опасный объект (трактор). Все объекты имели превышение естественного радиационного фона до 7−10 раз и загрязнение бета-активными радионуклидами до 25−30 частиц/см2*мин. Органами Роспотребнадзора эти объекты были запрещены к ввозу на территорию РФ.

Кроме того, за первые 5 месяцев текущего года при проведении таможенного контроля дальневосточные таможенники выявили 18 граждан, прошедших лечение радиофармацевтическими препаратами; а также компас со светомассой постоянного действия на основе радионуклида Радий-226.

Всего после радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» таможенными органами Дальневосточного региона выявлено 1206 радиационно-опасных объектов, прибывших из Японии, из них 960 объектов запрещены к ввозу, остальные выпущены в соответствии с заявленной таможенной процедурой.

Кроме того, Владивостокской таможней за указанный период было выявлено 7 радиационно-опасных объектов, не находящихся под таможенным контролем, при въезде автомобилей с металлоломом и железнодорожных составов с металлопрокатом и металлическими трубами на территорию морских пунктов пропуска. Информация по данным случаям доведена таможней до Роспотребнадзора края и представителей ГО и ЧС морских портов.

Напомним, 2017 год в России объявлен годом экологии.

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