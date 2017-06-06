В Красноярске мотоциклист перелетел через жилой дом

На ул. Боткина, 52 мотоциклист на скорости перелетел через жилой дом и упал в огороде. Молодой мужчина получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу врачи скорой помощи. Никто из жильцов дома в результате ДТП не пострадал. Инцидент произошел 5 июня вечером. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

По данным ведомства, мотоциклист ехал по ул. Боткина со стороны пр. Свободного. В районе дома № 50 он наехал на забор.

По словам очевидцев, наездом на забор инцидент не ограничился. Свидетели утверждают, что водитель повредил кровлю жилого дома.

«Мотоциклист не справился с управлением, перелетел через дом, повредил крышу и упал в огороде», — рассказал автор фото.

Свидетели утверждают, что ДТП произошло по вине пострадавшего. По их мнению, дорога на данном участке не позволяет ехать на высокой скорости.