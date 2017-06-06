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05:14 (мск), источник: Вести - Красноярск

Заседание по делу экс-главбуха красноярской полиции вновь отложено

В суде Центрального района Красноярска в очередной раз не состоялось заседание по делу Надежды Николаевой. Впервые о бывшем главном бухгалтере полиции, которая, по версии следствия, похитила 130 миллионов рублей начали говорить пять лет назад. Сначала следствие, потом суд. Но по-прежнему непонятно, когда будет поставлена точка.

Источник: Вести - Красноярск

Надежда Николаева обвиняется в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных на заработную плату полицейским. У Николаевой были арестованы пять квартир, одна из которых в Москве, парковочное место и восемь шуб. Что на этот счёт думает сама обвиняемая, остаётся загадкой.

Сейчас уже мало кто вспомнит, но когда в 12 году было возбуждено уголовное дело, Николаеву уволили из органов с должности главного бухгалтера. Но она заявила, что уволили её с нарушениями процедуры. Через суд в должности была восстановлена. Суд удовлетворил её требование о компенсации за «вынужденный прогул» и за моральный ущерб — 73 и 50 тысяч соответственно. На время следствия была отстранена от работы, а потом и пенсия пришла.

«Николаева не работает в органах внутренних дел. Она уволена по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — пояснил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Уголовное дело в отношении подполковника Надежды Николаевой было возбуждено пять лет назад. На следствие ушло два года, суд рассматривает дело уже почти три года. Для сравнения: в своё время чуть больше двух лет прошло с момента предъявления обвинения в мошенничестве экс-министру краевого правительства Денису Пашкову до приговора — пять лет лишения свободы условно и штраф. По делу экс-депутата краевого парламента Владимира Седова работа была ещё короче. В феврале 16-го его арестовали по подозрению в получении взятки, в октябре суд назначил ему 3,5 года колонии.

В уголовном деле Николаевой 115 томов. Суд по этому делу собирался 150 раз. Сегодня очередное заседание перенесено. Подсудимая болеет. Больничный предоставлен.


Елена АЛИШЕВЕЦ

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