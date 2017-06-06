Из-за гроз в Катангском районе возникли два лесных пожара

Два новых пожара зарегистрировали в Катангском районе 5 июня 2017 года. Возгорания действуют на площади 21 га с лиственным лесом и на 113 га редколесья. Как сообщает 6 июня пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на сведения Иркутской базы авиационной охраны лесов, ранее 5 июня были ликвидированы ещё два пожара на землях лесного фонда в Катангском районе, которые действовали в зоне космического мониторинга и находились под постоянным наблюдением лесопожарных формирований. Их общая площадь составляла 16 361,7 га, покрытых лесом, 20 га редколесья и 1876,3 нелесных гектаров.

В обнаружении, тушении и окарауливании лесных пожаров 5 июня было задействовано 124 человека, в том числе 97 пожарных-десантников, а также 15 единиц наземной техники. В Катангском районе работал вертолет Ми-8.

Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 672 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, в 576 случаях выписаны штрафы по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Инспекторы государственного пожарного надзора 5 июня составили два протокола за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 11 должностных лиц, а также 474 гражданина, возбуждено 271 административное расследование.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июня чрезвычайный — V — класс пожарной опасности нигде не прогнозируется. IV класс ожидается только в Катангском районе. III класс — в Ангарском районе. На остальной территории области установились низкие классы пожароопасности.