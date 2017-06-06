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05:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двое неизвестных подожгли Audi A6 в микрорайоне Юбилейном в Иркутске

Пожар произошел вечером 5 июня.

Источник: IrkutskMedia.ru

Автомобиль Audi А6 сгорел в микрорайоне Юбилейном в Иркутске накануне вечером, 5 июня. По предварительной информации, причиной пожара является поджог. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

«По словам очевидцев, два человека подошли к автомобилю Audi возле дома № 63 и из емкости вылили неизвестную жидкость на лобовое стекло и капот. После поджога злоумышленники разбежались в разные стороны», — отметили в ведомстве.

На момент прибытия пожарных автомобиль был полностью в огне. Спустя 10 минут возгорание ликвидировали, в тушении приняли участие четыре сотрудника МЧС.

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