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05:24 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке мошенники похитили свыше 12 млн рублей подконтрольной им компании

Жительница Владивостока обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями — мошенничество, покушение на мошенничество, легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, преступные деяния совершались в течение двух лет с марта 2012 года с использованием подложных документов (фиктивных договоров, таможенных деклараций с отметками таможенных органов о выпуске товара, копий международных товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, товарных накладных, книг покупок, книг продаж, актов приема выполненных работ), согласно которым подконтрольное преступной группе юридическое лицо приобретало право на возмещение налога на добавленную стоимость.

Фигурантка с подельниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путём обмана, похитили из федерального бюджета денежные средства на общую сумму свыше 12 млн рублей, переведенных на счет подконтрольной им компании в качестве возмещенного НДС.

В дальнейшем участники преступной группы, используя фиктивные договоры, через расчетные счета фирм-однодневок совершили незаконные финансовые операции по их обналичиванию.

Действуя по аналогичной преступной схеме хищения денежных средств за счет незаконного возмещения НДС, фигурантка совместно со своими подельниками пытались похитить порядка 29 млн рублей из федерального бюджета Российской Федерации, однако, довести свой преступный умысел до конца они не смогли в связи с отказом налогового органа в операции по возмещению налога.

Уголовное дело направлено прокурором в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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