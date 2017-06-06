В массовом ДТП во Владивостоке после столкновения загорелся джип

Во Владивостоке произошло массовое ДТП, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Казанская. По предварительной информации, участниками аварии стали несколько автомобилей. Водитель джипа марки Toyota Hilux Surf не справился с управлением и протаранил два легковых автомобиля: Toyota Allion и Mazda Demio. После столкновения внедорожник опрокинулся набок и загорелся.

К счастью, на момент происшествия неподалеку находились бойцы ОМОНа Управления Росгвардии по Приморскому краю, которые вытащили из горящей машины двух девушек и двух мужчин, а после потушили салон авто огнетушителем. Пострадавшим была оказана доврачебная медицинская помощь.

Кроме того, от удара автомобиль марки Toyota Allion протаранил ларек с фруктами.

Известно, что от медицинского освидетельствования водитель внедорожника отказался. Также известно, что в салоне горевшего авто находилась несовершеннолетняя девушка, которая госпитализирована в больницу.

Обстоятельства случившегося выясняются.