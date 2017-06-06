Устроившие кровавую бойню два сельских жителя предстанут перед судом

В Красноярском крае перед судом предстанут два сельских жителя, работающие пастухами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Молодые люди были недовольны физическим превосходством и лидерством 32-летнего односельчанина — они считали, что он незаслуженно их притесняет. В результате они решили расправиться с ним.

Инцидент произошел 28 июля 2016 года неподалеку от деревни Малиновка. Молодые люди пригласили 32-летнего мужчину в лесной массив. Он прибыл в назначенное место вместе со своим 26-летним младшим братом. Во время неприятного разговора злоумышленники 1995 и 1996 г. р. застрелили мужчину из охотничьего ружья. Его брат попытался убежать, но молодые люди успели выстрелить и нанести ему рубленые раны топором. Оба скончались на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, парни облили машину обидчика горючей жидкостью и сожгли вместе с телом ее владельца. Труп младшего брата спрятали в лесу, надеясь на то, что его не обнаружат, так как это было удаленное от населенного пункта место.

Полицейские раскрыли преступление спустя 1 месяц. Они занимались поиском пропавших братьев. Тело было обнаружено лишь 2 августа. Обвиняемых задержали и заключили под стражу. Прокуратура направила дело в Красноярский краевой суд.

Молодые люди обвиняются сразу по нескольким статьям. За совершенные преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное тюремное заключение.