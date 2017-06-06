Суд выдал сторонам полный текст решения по иску Усманова к Навальному

Как отмечается в решении, Навальным и ФБК «никаких достоверных доказательств в подтверждение того, что Усманов давал взятку Медведеву, Шувалову или иным российским чиновникам, в суд представлено не было». Распространенные ответчиками данные, говорится в документе, являются по сути предположениями и общими рассуждениями «в целях распространения слухов под видом достоверных сообщений».

«Голословные обвинения, распространенные Навальным и ФБК, носят весьма существенный и значимый характер, отражая полное отсутствие у ответчиков разумного и взвешенного подхода к сообщаемым ими сведениям, как это принято в современном демократическом обществе. Пожертвование имущества на социально значимые цели и благотворительность одобряется и всемерно поощряется в общественном сознании. Соответственно, признание пожертвования именно взяткой может быть осуществлено только в специальном порядке, предусмотренном уголовным и уголовно-процессуальным законом, и должно быть прямо установлено приговором суда. Между тем, подобного приговора суда в отношении пожертвования на основании гражданского правового приговора фонду “Соцгоспроект” земельного участка с постройками в селе Знаменское, объективно не имеется», — говорится в решении Люблинского суда.

В соответствии с решением Навальный обязан удалить признанные судом «не соответствующими действительности и порочащими сведения о том, что “Усманов А. Б. дал взятку Д. А. Медведеву путем пожертвования земельного участка с постройкам в селе Знаменское фонду “Соцгоспроект”, Усманов А. Б. осуществляет цензуру в издательском доме “Коммерсант”, Усманов А. Б. дал взятку И. И. Шувалову”, Усманов А. Б. является преступником, давал взятки Д. А. Медведеву и другим российским чиновникам, похитил советские горно-обогатительные комбинаты и недоплачивает налоги». Данные публикациии ответчики должны удалить на трех сайтах, канале в YouTube, а также в социальной сети Facebook в течении 10 дней после вступления решения суда в силу. Опровержение должно находиться на указанных интернет-ресурсах не менее трех месяцев.

Реакция сторон

После оглашения судом резолютивной части решения Навальный заявил, что не будет исполнять его и удалять информацию, признанную не соответствующей действительности. «Теперь отвечаю на вопрос, будешь ли ты, Алексей, исполнять решение суда? Конечно, нет. Решение суда я не признаю и вообще не признаю это судом», — сказал он, обвинив суд в предвзятости и необъективности. Как ожидается, Навальный в ближайшее время подаст соответствующую апелляционную жалобу в Мосгорсуд.

«Решение суда подтвердило абсолютную правоту моего клиента по всем основаниям иска. Ответчики в ходе заседаний не смогли представить суду ни единого доказательства и систематически злоупотребляли правом в ходе судебного процесса. Все порочащие сведения и материалы получили правовую оценку и должны быть опровергнуты и удалены», — заявил юрист Усманова Николай Крылов.