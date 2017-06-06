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06:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

Похитителя смартфона с поличным задержали в Иркутске

В Иркутске полицейские с поличным задержали 36-летнего подозреваемого в краже смартфона ещё до того, как владелец гаджета обнаружил его пропажу.

Как сообщает 6 июня 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, оперативники установили, что ранее судимый житель деревни Грановщина, находясь в торговом центре на территории Куйбышевского района, вытащил телефон стоимостью около 20 тыс. рублей из кармана мужчины, который стоял у кассы в одном из павильонов.

Операции по изобличению карманника предшествовал комплекс оперативно-розыскных мероприятий. При задержании подозреваемый оказал сопротивление сыщикам и попытался скрыться, но правоохранители пресекли его намерения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «кража». Граждан, что-либо знающих о противоправной деятельности подозреваемого, полиция просит обращаться в ближайший ОВД или по телефону 8 (3952) 21−68−05.

Потерпевший не заметил пропажи телефона и был удивлён, когда полицейские вернули ему гаджет. Мужчина поблагодарил оперативников за профессионализм, благодаря которому ему вернули ценное имущество.

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