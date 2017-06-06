Похитителя смартфона с поличным задержали в Иркутске
В Иркутске полицейские с поличным задержали 36-летнего подозреваемого в краже смартфона ещё до того, как владелец гаджета обнаружил его пропажу.
В Иркутске полицейские с поличным задержали 36-летнего подозреваемого в краже смартфона ещё до того, как владелец гаджета обнаружил его пропажу.
Как сообщает 6 июня 2017 года
Операции по изобличению карманника предшествовал комплекс
Потерпевший не заметил пропажи телефона и был удивлён, когда полицейские вернули ему гаджет. Мужчина поблагодарил оперативников за профессионализм, благодаря которому ему вернули ценное имущество.