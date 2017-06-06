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06:35 (мск), источник: m24.ru

Похититель украл из автомобиля в Москве 589 тысяч рублей

Полицейские Москвы ведут поиск преступника, который украл из припаркованного в центре столицы автомобиля Audi 589 тысяч рублей и документы, сообщает Агентство «Москва».

Представители правоохранительных органов уточнили, что автомобиль принадлежал юрисконсульту.

Преступление произошло на улице Зацепский Вал у дома 6/13. Об инциденте заявил владелец машины.

Преступник разбил окно автомобиля и похитил сумку, в которой находились деньги и документы. Возбуждено уголовное дело.

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