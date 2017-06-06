Похититель украл из автомобиля в Москве 589 тысяч рублей
Полицейские Москвы ведут поиск преступника, который украл из припаркованного в центре столицы автомобиля Audi 589 тысяч рублей и документы, сообщает Агентство «Москва».
Полицейские Москвы ведут поиск преступника, который украл из припаркованного в центре столицы автомобиля Audi 589 тысяч рублей и документы, сообщает Агентство «Москва».
Представители правоохранительных органов уточнили, что автомобиль принадлежал юрисконсульту.
Преступление произошло на улице Зацепский Вал у дома 6/13. Об инциденте заявил владелец машины.
Преступник разбил окно автомобиля и похитил сумку, в которой находились деньги и документы. Возбуждено уголовное дело.