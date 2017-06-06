Хабаровчанин сдавал в аренду несуществующие квартиры по всей России

Прокуратура Индустриального района Хабаровска направила в суд уголовное дело в отношении горожанина, который сдавал в аренду вымышленные квартиры, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, 24-летний житель краевого центра с 18 ноября 2013-го по 19 февраля 2014 года размещал на Avito.ru объявления об аренде квартир в разных городах России: Белгороде, Нижнем Новгороде, Томске, Иваново, Барнауле, Перми, Новороссийске и Костроме.

Когда ему звонили потенциальные арендаторы, злоумышленник, имитируя женский голос, сообщал, что владеет этими квартирами и готов сдать их внаем. Обвиняемый предлагал перевести на банковскую карту предоплату — от 5 до 16 тысяч рублей. Всего девять потерпевших заплатили мошеннику около 90 тысяч рублей.

На хабаровчанина завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальное наказание по статье — пять лет колонии с ограничением свободы на срок до одного года.

Свою вину фигурант признал. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление, однако уголовное дело было прекращено в суде в связи с примирением сторон.

Сейчас дело о мошенничестве направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.