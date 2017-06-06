Смертельное ДТП устроили внедорожники Lexus и Chevrolet

ДТП произошло 5 мая на Ордынском шоссе. Водитель японской машины двигался в сторону Новосибирска и в районе полигона Шилова на 57-м километре выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в TrailBlazer.

От удара оба тяжелых автомобиля вылетели в кювет и получили серьезные повреждения. В итоге водитель Lexus скончался, а четверо пассажиров Chevrolet получили травмы.

Управлявший TrailBlazer мужчина рассказал, что безуспешно пытался уйти от столкновения, практически выехав на обочину. Как предположили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по региону, водителю Lexus могло стать плохо за рулем, либо он уснул.