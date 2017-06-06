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07:02 (мск), источник: VN.ru

Смертельное ДТП устроили внедорожники Lexus и Chevrolet

Авария со смертельным исходом случилась в Новосибирской области — лоб в лоб столкнулись внедорожники Lexus LX570 и Chevrolet TrailBlazer, сообщает «АСТ-54».

ДТП произошло 5 мая на Ордынском шоссе. Водитель японской машины двигался в сторону Новосибирска и в районе полигона Шилова на 57-м километре выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в TrailBlazer.

От удара оба тяжелых автомобиля вылетели в кювет и получили серьезные повреждения. В итоге водитель Lexus скончался, а четверо пассажиров Chevrolet получили травмы.

Управлявший TrailBlazer мужчина рассказал, что безуспешно пытался уйти от столкновения, практически выехав на обочину. Как предположили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по региону, водителю Lexus могло стать плохо за рулем, либо он уснул.

В последние дни в Новосибирской области участились случаи смертельных ДТП. 3 июня Subaru Impreza въехал в световую опору рядом со станцией метро «Студенческая», машина загорелась, три человека погибли. В ночь на 1 июня на улице Гаранина Toyota Crown на большой скорости протаранила опору ЛЭП, погибли четверо — 45-летний водитель и три студента-пассажира в возрасте 20−22 года.

Всего за период с 1 по 5 июня в Новосибирске спасатели МАСС выезжали на ДТП шесть раз, в авариях погибли семь человек, пострадали девять человек. Спасатели МАСС призывают автолюбителей соблюдать ПДД и напоминают, что «они написаны кровью и искалеченными судьбами пострадавших».

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