Магнитогорца, завербованного в Сирию, отправили в колонию

В Магнитогорске (Челябинская область) вынесен приговор местному жителю, завербованному в Сирию в 2014 году, — после возвращения домой молодой человек был задержан контрразведчиками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, осенью 2014 молодой человек выехал за границу на учебу в одно из азиатских медресе, где был завербован местным жителем для участия в вооруженном формировании, действующем на территории иностранного государства (ИГИЛ, запрещена в России. — Прим. АН «Доступ»). Через год новоиспеченный боевик вернулся из Центральной Азии на Южный Урал и был задержан контрразведчиками.

«Участие граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных формированиях не отвечает национальным интересам страны и наказывается законом. В этой связи следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ — “Урачтие в незаконном вооруженном формировании”», — говорится в сообщении.

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал молодого человека виновным и отправил в колонию общего режима на три с половиной года.