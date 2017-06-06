Магнитогорца, завербованного в Сирию, отправили в колонию
Возвращение боевика домой ознаменовалось для него уголовным делом и арестом.
Возвращение боевика домой ознаменовалось для него уголовным делом и арестом.
В Магнитогорске (Челябинская область) вынесен приговор местному жителю, завербованному в Сирию в 2014 году, — после возвращения домой молодой человек был задержан контрразведчиками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как сообщили в
«Участие граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных формированиях не отвечает национальным интересам страны и наказывается законом. В этой связи следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ — “Урачтие в незаконном вооруженном формировании”», — говорится в сообщении.
Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал молодого человека виновным и отправил в колонию общего режима на три с половиной года.