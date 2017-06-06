Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казус Макрона: Лавров поставил двойку французскому президенту
Самый толстый в мире мальчик похудел
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Коммунальные платежи будут рассчитывать с 1 июня по-новому
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
СМИ: Журналистку жестко критикуют в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
08:24 (мск), источник: dostup1.ru

Магнитогорца, завербованного в Сирию, отправили в колонию

Возвращение боевика домой ознаменовалось для него уголовным делом и арестом.

В Магнитогорске (Челябинская область) вынесен приговор местному жителю, завербованному в Сирию в 2014 году, — после возвращения домой молодой человек был задержан контрразведчиками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, осенью 2014 молодой человек выехал за границу на учебу в одно из азиатских медресе, где был завербован местным жителем для участия в вооруженном формировании, действующем на территории иностранного государства (ИГИЛ, запрещена в России. — Прим. АН «Доступ»). Через год новоиспеченный боевик вернулся из Центральной Азии на Южный Урал и был задержан контрразведчиками.

«Участие граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных формированиях не отвечает национальным интересам страны и наказывается законом. В этой связи следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ — “Урачтие в незаконном вооруженном формировании”», — говорится в сообщении.

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал молодого человека виновным и отправил в колонию общего режима на три с половиной года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Сатке полностью восстановили электроснабжение
Сборная России по футболу одержала разгромную победу
АНБ США: «российские» хакеры атаковали американские избиркомы
СМИ узнали о выплате Катаром выкупа террористам
Секретные заемщики не вернули в российский бюджет $1 млрд
Президент Литвы видит угрозу в России и Белоруссии
В ЕС считают, что Европе пора взять вопросы обороны в свои руки
Усманов и Навальный получили полный текст решения суда по иску
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Что купить до миллиона: онлайн «Авто Mail.Ru» Редакция «Авто Mail.Ru» приглашает вас ответить на один из самых важных вопросов последнего времени. Что лучше – Volkswagen Polo или Hyundai Solaris? Или лучше взять Kia Rio или Renault Logan?
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 способов испортить идеальный интерьер
Опубликованы первые результаты голосования по реновации
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Собянин предсказал снижение стоимости жилья в Москве
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь