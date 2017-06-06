В австралийском аэропорту эвакуировали самолет из-за угрозы взрыва

«Ничего не было обнаружено, не было угрозы ни для кого, только записка», — приводит агентство слова представительницы полиции.
Самолет с 42 пассажирами на борту был эвакуирован, один мужчина был арестован.
СМИ цитируют очевидцев, которые слышали, как кто-то произнес: «Оставьте багаж. Выходите и бегите, бегите, бегите». По данным очевидцев, пассажиры выпрыгивали на взлетно-посадочную полосу.
Ранее сообщалось, что в мельбурнском районе Брайтон произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. В холле здания был обнаружен застреленный мужчина. В ходе спецоперации заложница была освобождена, а захвативший ее мужчина застрелен. Полиция назвала произошедшее «террористическим инцидентом». Ответственность на себя взяла группировка «Исламское государство» *.
*Террористическая организация, запрещенная в России.