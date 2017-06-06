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08:21 (мск), источник: РИА Новости

В австралийском аэропорту эвакуировали самолет из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пассажиры выпрыгнули из самолета в аэропорту австралийского Олбери после того, как в туалете лайнера была обнаружена записка с ложной угрозой о бомбе, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

«Ничего не было обнаружено, не было угрозы ни для кого, только записка», — приводит агентство слова представительницы полиции.

Самолет с 42 пассажирами на борту был эвакуирован, один мужчина был арестован.

СМИ цитируют очевидцев, которые слышали, как кто-то произнес: «Оставьте багаж. Выходите и бегите, бегите, бегите». По данным очевидцев, пассажиры выпрыгивали на взлетно-посадочную полосу.

Ранее сообщалось, что в мельбурнском районе Брайтон произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. В холле здания был обнаружен застреленный мужчина. В ходе спецоперации заложница была освобождена, а захвативший ее мужчина застрелен. Полиция назвала произошедшее «террористическим инцидентом». Ответственность на себя взяла группировка «Исламское государство» *.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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