Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украина развязывает газовую войну
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Мария Кожевникова готовится стать многодетной мамой
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Журналистку жестко критикуют в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
08:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Китая пытался вывезти из Хабаровска более 15 камчатских крабов

Житель Китая пытался вывезти из краевой столицы 35 килограммов краба. Продукцию иностранец хотел доставить в Харбин.

Для осуществления своего замысла мужчина обратился к работнику таможни. Нарушитель предложил специалисту взятку, чтобы тот помог ему пройти контроль. Специалист сообщил об этом инциденте сотрудникам отдела по противодействию коррупции таможни.

В итоге передача денег прошла под контролем служащих и представителей УФСБ России по краю. Позже нарушителя задержали в зоне таможенного контроля. Из его чемоданов достали 17 живых камчатских крабов.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской таможни.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Житель Китая пытался вывезти из Хабаровска более 15 камчатских крабов
Сборная России по футболу одержала разгромную победу
АНБ США: «российские» хакеры атаковали американские избиркомы
СМИ узнали о выплате Катаром выкупа террористам
Секретные заемщики не вернули в российский бюджет $1 млрд
Президент Литвы видит угрозу в России и Белоруссии
В ЕС считают, что Европе пора взять вопросы обороны в свои руки
Усманов и Навальный получили полный текст решения суда по иску
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Что купить до миллиона: онлайн «Авто Mail.Ru» Редакция «Авто Mail.Ru» приглашает вас ответить на один из самых важных вопросов последнего времени. Что лучше – Volkswagen Polo или Hyundai Solaris? Или лучше взять Kia Rio или Renault Logan?
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 способов испортить идеальный интерьер
Опубликованы первые результаты голосования по реновации
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Собянин предсказал снижение стоимости жилья в Москве
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь