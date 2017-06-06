Житель Китая пытался вывезти из Хабаровска более 15 камчатских крабов

Для осуществления своего замысла мужчина обратился к работнику таможни. Нарушитель предложил специалисту взятку, чтобы тот помог ему пройти контроль. Специалист сообщил об этом инциденте сотрудникам отдела по противодействию коррупции таможни.

В итоге передача денег прошла под контролем служащих и представителей УФСБ России по краю. Позже нарушителя задержали в зоне таможенного контроля. Из его чемоданов достали 17 живых камчатских крабов.