Спасатели всю ночь тушили крупный пожар на рынке в Новосибирске

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС накануне вечером, в 22:16. На борьбу с огнем были направлены 42 человека и 14 единиц техники и три поливомоечные машины. К тому времени огонь распространился на площадь в 600 квадратных метров.

Пожарные боролись с огнем более трех часов, прежде чем его удалось локализовать. Работу им осложняла переполненность складами горючими материалами и разделение склада перегородками на отсеки. Полностью его удалось потушить к пяти утра вторника.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавших и погибших нет.