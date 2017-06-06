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08:31 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Спасатели всю ночь тушили крупный пожар на рынке в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 6 мая, ФедералПресс. На складе Левобережного рынка в Новосибирске произошел пожар, который тушили 42 человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС накануне вечером, в 22:16. На борьбу с огнем были направлены 42 человека и 14 единиц техники и три поливомоечные машины. К тому времени огонь распространился на площадь в 600 квадратных метров.

Пожарные боролись с огнем более трех часов, прежде чем его удалось локализовать. Работу им осложняла переполненность складами горючими материалами и разделение склада перегородками на отсеки. Полностью его удалось потушить к пяти утра вторника.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавших и погибших нет.

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Спасатели всю ночь тушили крупный пожар на рынке в Новосибирске
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