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08:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Масштабный пожар в Киевской области потушен

В ГСЧС сообщили, что в результате пожара на складских помещениях в Киевской области уничтожены конструктивные элементы зданий и продукция древесины на площади около 1500 кв.м.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Пожар в Броварах Киевской области ликвидирован, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В ГСЧС рассказали, что пожар уничтожил и повредил конструктивные элементы зданий и продукцию древесины на площади около 1500 кв.м.

Пострадавших в результате происшествия нет. К тушению пожара привлекалось 12 единиц техники и 46 человек личного состава. Причина пожара еще устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Броварах на складах вспыхнул масштабный пожар.

В Нацполиции Киевской области предварительно называли короткое замыкание вероятной причиной пожара на складских помещениях в Броварах.

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