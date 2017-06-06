Масштабный пожар в Киевской области потушен
В ГСЧС сообщили, что в результате пожара на складских помещениях в Киевской области уничтожены конструктивные элементы зданий и продукция древесины на площади около 1500 кв.м.
В ГСЧС сообщили, что в результате пожара на складских помещениях в Киевской области уничтожены конструктивные элементы зданий и продукция древесины на площади около 1500 кв.м.
КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Пожар в Броварах Киевской области ликвидирован, сообщает
В ГСЧС рассказали, что пожар уничтожил и повредил конструктивные элементы зданий и продукцию древесины на площади около 1500 кв.м.
Пострадавших в результате происшествия нет. К тушению пожара привлекалось 12 единиц техники и 46 человек личного состава. Причина пожара еще устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Броварах на складах вспыхнул масштабный пожар.
В Нацполиции Киевской области предварительно называли короткое замыкание вероятной причиной пожара на складских помещениях в Броварах.