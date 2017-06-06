На Дону против директора строительной фирмы возбудили уголовное дело
На Дону против директора строительной фирмы возбудили уголовное дело. Как сообщает
На Дону против директора строительной фирмы возбудили уголовное дело. Как сообщает
По версии следствия, предприниматель завысил стоимость произведенных работ по капитальному ремонту здания МБУК Цимлянского района Маркинского сельского поселения «Центральный Дом культуры».
В результате бюджету был нанесен ущерб в 500 тысяч рублей. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.