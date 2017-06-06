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09:57 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону против директора строительной фирмы возбудили уголовное дело

На Дону против директора строительной фирмы возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба донской прокуратуры, его подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, предприниматель завысил стоимость произведенных работ по капитальному ремонту здания МБУК Цимлянского района Маркинского сельского поселения «Центральный Дом культуры».

В результате бюджету был нанесен ущерб в 500 тысяч рублей. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.

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