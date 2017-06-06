Директор школы в Пермском районе обвиняется в мошенничестве

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативных мероприятий установлена причастность к совершении указанного преступления директора школы, которая была задержана.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР, по версии следствия, директор образовательного учреждения в 2015—2016 годах, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустраивала на должности сотрудников и преподавателей школы своих знакомых и родственников, которые фактически в школе не работали. Этим лицам начислялась и выплачивалась заработная плата, которую, как считает следствие, получала сама директор школы и распоряжалась денежными средствами по своему усмотрению.



Полученные на первоначальном этапе расследования доказательства причастности руководителя образовательного учреждения были признаны Пермским районным судом достаточными для избрания в отношении директора школы меры пресечения в виде домашнего ареста. На период следствия женщина отстранена от занимаемой должности в целях исключения возможности оказания давления на подчиненных.