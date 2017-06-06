Председатель Солигорского райисполкома заключен под стражу

В отношении председателя Солигорского районного исполнительного комитета, подозреваемого в получение взятки, применена мера пресечения в виде заключения под стражу. «О данной мере следствие ходатайствовало перед прокурором, ходатайство удовлетворено. Расследование уголовного дела продолжается», — проинформировала Юлия Гончарова.

Как сообщалось, правоохранители 30 мая на автомобильной дороге вблизи д. Камень Копыльского района задержали председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского в момент получения взятки в размере $2,7 тыс.

Согласно данным оперативников, председатель райисполкома на протяжении длительного времени злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района. По информации главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, Александр Римашевский систематически получал взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов о первоочередном погашении задолженностей местных агропредприятий по счетам за поставленную продукцию. Эта информация проверяется. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 УК (получение взятки). Ее санкция предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.