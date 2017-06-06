Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Реакция в США на разрыв дипотношений арабских стран с Катаром
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Еда, футбол и авиация: последствия конфликта Катара с соседямиСаудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром
Боярская и Матвеев на премьере фильма «Анна Каренина»
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
СМИ: Журналистку жестко критикуют в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Поклонники обсуждают преображение 46-летней Заворотнюк - СМИ
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
10В тени красоты
20Крепостные стены XXI века
09:55 (мск), источник: БЕЛТА

Председатель Солигорского райисполкома заключен под стражу

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Солигорского райисполкома заключен под стражу, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Источник: БЕЛТА

В отношении председателя Солигорского районного исполнительного комитета, подозреваемого в получение взятки, применена мера пресечения в виде заключения под стражу. «О данной мере следствие ходатайствовало перед прокурором, ходатайство удовлетворено. Расследование уголовного дела продолжается», — проинформировала Юлия Гончарова.

Читайте также
МВД накрыло крупную сеть коррупционеров из АПК

Как сообщалось, правоохранители 30 мая на автомобильной дороге вблизи д. Камень Копыльского района задержали председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского в момент получения взятки в размере $2,7 тыс.

Согласно данным оперативников, председатель райисполкома на протяжении длительного времени злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района. По информации главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, Александр Римашевский систематически получал взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов о первоочередном погашении задолженностей местных агропредприятий по счетам за поставленную продукцию. Эта информация проверяется. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 УК (получение взятки). Ее санкция предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Беларусь не собирается уходить с российского рынка - Макей
Теплая и дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Беларусь не собирается уходить с российского рынка - Макей
Сборная России по футболу одержала разгромную победу
ФБР арестовало информатора СМИ после публикации отчета АНБ
СМИ узнали о выплате Катаром выкупа террористам
Секретные заемщики не вернули в российский бюджет $1 млрд
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
В ЕС считают, что Европе пора взять вопросы обороны в свои руки
Усманов и Навальный получили полный текст решения суда по иску
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Что купить до миллиона: онлайн «Авто Mail.Ru» Редакция «Авто Mail.Ru» приглашает вас ответить на один из самых важных вопросов последнего времени. Что лучше – Volkswagen Polo или Hyundai Solaris? Или лучше взять Kia Rio или Renault Logan?
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 способов испортить идеальный интерьер
Опубликованы первые результаты голосования по реновации
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Собянин предсказал снижение стоимости жилья в Москве
Леди
Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица Героини нашей статьи не имели возможности примерить этот аксессуар, но мы подобрали им модели из летних коллекций
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь