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09:59 (мск), источник: УралПолит.ру

Сотрудников отдела кадров МЧС осудили за мошенничество в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня, ИА УралПолит.Ru. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор сотрудникам отдела кадров регионального отдела МЧС, которые в течение 3,5 лет получали зарплату за фиктивного работника. Ущерб, причиненный их действиями, оценивается в 1,1 млн рублей.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, заместитель начальника и старший инспектор отдела кадров управления кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения ГУ МЧС России по Свердловской области Евгений Панов и Алексей Кокшаров признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

«Суд назначил Евгению Панову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, Алексею Кокшарову — в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Подсудимые возместили причиненный ущерб в ходе предварительного расследования.

Как установили следователи, с декабря 2010 года по август 2013 года Панов и Кокшаров, предоставили в бухгалтерию поддельную выписку из приказа о назначении на должность и аттестат, оформленные на третье лицо. Бухгалтер включала сведения в ежемесячно формируемые реестры на зачисление заработной платы. Панов и Кокшаров, обманув сотрудницу бухгалтерии, получили в свое распоряжение банковскую карту, оформленную на указное лицо, а затем снимали с нее деньги.

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