Уехавшая на такси женщина найдена погибшей

О смерти 43-летней женщины ngs.ru рассказала ее дочь. По словам сотрудника пресс-службы Следственного комитета по Новосибирской области Алексея Максименко, смерть носит криминальный характер.

29 мая Анна Горбачева вышла из дома № 18 по улице Богдана Хмельницкого, решив поехать к подруге на улицу Челюскинцев. Она села в такси и исчезла. С тех пор о ее местонахождении было ничего неизвестно, на связь она не выходила, и родственники обратились в полицию за помощью.

В ноябре прошлого года суд в Новосибирске вынес приговор 40-летнему таксисту Алексею Иванову, который убил минимум четырех молодых женщин. Он знакомился с пассажирками в своей машине, увозил их в лесополосу, вступал с ними в интимную связь и затем забивал до смерти.

Маньяк признался, что хотел очистить город от проституток. На самом деле жертвами маньяка были вполне законопослушные девушки. Суд назначил Иванову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.