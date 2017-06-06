Уехавшая на такси женщина найдена погибшей
Тело пропавшей 29 мая женщины оказалось в морге. В соцсетях сообщалось, что жительница Новосибирска отправилась к подруге на такси.
Тело пропавшей 29 мая женщины оказалось в морге. В соцсетях сообщалось, что жительница Новосибирска отправилась к подруге на такси.
О смерти 43-летней женщины ngs.ru рассказала ее дочь. По словам сотрудника
29 мая Анна Горбачева вышла из дома № 18 по улице Богдана Хмельницкого, решив поехать к подруге на улицу Челюскинцев. Она села в такси и исчезла. С тех пор о ее местонахождении было ничего неизвестно, на связь она не выходила, и родственники обратились в полицию за помощью.
В ноябре прошлого года суд в Новосибирске вынес приговор 40-летнему таксисту Алексею Иванову, который убил минимум четырех молодых женщин. Он знакомился с пассажирками в своей машине, увозил их в лесополосу, вступал с ними в интимную связь и затем забивал до смерти.
Маньяк признался, что хотел очистить город от проституток. На самом деле жертвами маньяка были вполне законопослушные девушки. Суд назначил Иванову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.