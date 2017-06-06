В Самаре на 3-ей просеке горел корпус заброшенного лагеря

На 3-ей просеке на территории заброшенного лагеря загорелось неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составила 200 кв. м. Столб черного дыма был виден даже с другого конца города.

Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 21:19. На тушение выезжали 30 огнеборцев и 8 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 22:00. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.