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09:57 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на 3-ей просеке горел корпус заброшенного лагеря

В понедельник вечером, 5 июня, в Октябрьском районе Самары произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

На 3-ей просеке на территории заброшенного лагеря загорелось неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составила 200 кв. м. Столб черного дыма был виден даже с другого конца города.

Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 21:19. На тушение выезжали 30 огнеборцев и 8 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 22:00. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

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