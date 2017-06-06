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10:01 (мск), источник: НТА-Приволжье

Два брата пропали во время рыбалки в Нижегородской области

Для поиска пропавших волонтеры организуют поиски в районе береговой линии в затоне Калинина.

Два брата пропали во время рыбалки в Нижегородской области. Как сообщается в группе волонтеров «ДоброБОРец», 55-летний Михаил Королев и 46-летний Алексей Королев ушли на рыбалку еще 1 июня и до сих пор их местонахождение неизвестно.

Согласно информации, младший брат 1 июня в 21:30 звонил своей супруге. Примерно в 23:00 того же дня братья отплыли от берега и больше не выходили на связь.

Для поиска пропавших волонтеры организуют поиски в районе береговой линии в затоне Калинина. Сбор — в 09:00 7 июня у вечного огня на стекольном заводе.

Напомним, что также сейчас разыскивается пропавший в Нижнем Новгороде 43-летний Сергей Гусев. Мужчина проживал в бытовке в районе порта на Стрелке.

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