Два брата пропали во время рыбалки в Нижегородской области. Как сообщается в группе волонтеров «ДоброБОРец», 55-летний Михаил Королев и 46-летний Алексей Королев ушли на рыбалку еще 1 июня и до сих пор их местонахождение неизвестно.

Согласно информации, младший брат 1 июня в 21:30 звонил своей супруге. Примерно в 23:00 того же дня братья отплыли от берега и больше не выходили на связь.

Для поиска пропавших волонтеры организуют поиски в районе береговой линии в затоне Калинина. Сбор — в 09:00 7 июня у вечного огня на стекольном заводе.

Напомним, что также сейчас разыскивается пропавший в Нижнем Новгороде 43-летний Сергей Гусев. Мужчина проживал в бытовке в районе порта на Стрелке.