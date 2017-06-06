Верховный суд смягчил приговор главному фигуранту «дела 17»

В декабре 2016 года Минский городской суд приговорил Константина Вилюгу к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Как сообщалось, члены преступного сообщества длительное время занимались распространением психотропов под видом курительных смесей и миксов. При этом товар для реализации приобретался в России. Злоумышленники тщательно конспирировали свою преступную деятельность, планировали не только способы транспортировки товара, но даже организацию физической и технической безопасности.