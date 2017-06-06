Фото: В Ново-Савиновском районе Казани подожгли летнее кафе

Информация о пожаре в доме № 21 на проспекте Фатыха Амирхана поступила в 3 часа ночи на единый номер вызова экстренных служб 112.

На место выехали пожарные специальной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров № 48, ПСЧ № 3, службы газа и горэлектросетей, медики и сотрудники полиции.

Горение происходило внутри кухонного помещения, горела кровля кафе, существовала угроза распространения огня по всей площади строения.

Через 14 минут после прибытия пожарных расчетов пожар площадью 30 квадратных метров было ликвидировано.

В результате пожара частично сгорела кровля и технические помещения летнего кафе.

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.