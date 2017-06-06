Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт про жёсткое заявление Путина: «Мало никому не покажется»
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
"Были погибшие": Чубайс рассказал о незамеченном событии в РФ
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Эксперт: на Украине смеются над безвизовым режимом с ЕС
Россия создает субмарину со 100-метровыми крыльями
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
СМИ: 46-летняя Заворотнюк удивила фанатов "новым" лицом
Без белья в поезде: Волочкова поделилась снимком
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10Шестидневная война
13:04 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: В Ново-Савиновском районе Казани подожгли летнее кафе

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Ночью в Ново-Савиновском районе Казани произошел пожар в летнем кафе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Информация о пожаре в доме № 21 на проспекте Фатыха Амирхана поступила в 3 часа ночи на единый номер вызова экстренных служб 112.

На место выехали пожарные специальной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров № 48, ПСЧ № 3, службы газа и горэлектросетей, медики и сотрудники полиции.

Горение происходило внутри кухонного помещения, горела кровля кафе, существовала угроза распространения огня по всей площади строения.

Через 14 минут после прибытия пожарных расчетов пожар площадью 30 квадратных метров было ликвидировано.

В результате пожара частично сгорела кровля и технические помещения летнего кафе.

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Эксперт РА»: Создание фондов помощи обманутым вкладчикам и дольщикам является актуальным вопросом
Россия отказалась платить 11 млн евро в Совет Европы
Газпром готов обсуждать с Украиной поставки газа после 2019 года
AP: Трамп попросил Тиллерсона восстановить отношения с Россией
Сборная России лишилась важного игрока перед Кубком конфедераций
Климатолог рассказал о причинах аномального похолодания в России
Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса
ФБР арестовало информатора СМИ после публикации отчета АНБ
Спорт
Победа с привкусом горечи: сборная России разгромила венгров Российская команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава — полузащитника Романа Зобнина
Авто
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир во время гоночных соревнований по дрэг-рейсингу
Hi-Tech
WWDC: Apple показала iOS 11, новую macOS и другие программные новинки Компания Apple на конференции разработчиков WWDC 2017 показала iOS 11, watchOS 4 и настольную macOS High Sierra
Кино
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз Завершился третий сезон популярного телепроекта «Взвешенные люди», главный приз которого — 2,5 млн руб. — получает участник, сбросивший больше всех килограмм
Недвижимость
10 способов испортить идеальный интерьер
Опубликованы первые результаты голосования по реновации
ВТБ сообщил о снижении ставок по ипотеке
Собянин предсказал снижение стоимости жилья в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Виторгана и Собчак раскритиковали за «экстремальное» фото с сыном Актер показал редкий снимок Платона.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь