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12:53 (мск), источник: РИА Новости

В Воронеже изменили приговор экс-полицейскому, забившему насмерть мужчину

Аннинский районный суд Воронежской области 21 ноября 2016 года приговорил к 7 годам колонии бывшего старшего участкового уполномоченного полиции 39-летнего Василия Санникова.

Аннинский районный суд Воронежской области 21 ноября 2016 года приговорил к 7 годам колонии бывшего старшего участкового уполномоченного полиции 39-летнего Василия Санникова. Страж порядка обвинялся по статьям «превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с причинением тяжких последствий», и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Санкция данных статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

«Пятого июня 2017 года по апелляционному представлению прокуратуры судебная коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда изменила приговор… В итоге Санников приговорен к 6 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима… с лишением специального звания «майор полиции», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало следствие, 10 августа 2014 года в отдел МВД России по Аннинскому району Воронежской области поступило телефонное сообщение о семейном скандале в доме села Садовое. Сотрудник полиции прибыл по указанному адресу, где, как отмечает следствие, «беспричинно подверг избиению 57-летнего хозяина квартиры, нанося ему множественные удары ладонями в область головы». После избиения полицейский силой вытолкнул потерпевшего из квартиры в подъезд дома, и вместе с ним вышел на улицу. Мужчина присел на лавку у подъезда, а полицейский уехал.

На следующее утро соседи нашли мужчину, который был без сознания, и отвезли его в больницу, где тот 26 августа, не приходя в сознание, скончался. «В целях сокрытия совершенного преступления полицейским внесены заведомо ложные сведения в материал процессуальной проверки по обстоятельствам получения потерпевшим телесных повреждений», — отмечало следствие.

Приговор суда вступил в законную силу.

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