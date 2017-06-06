В Крыму спасатели вызволили водителя, попавшего в тройное ДТП

«Водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Евпатории, по неустановленным причинам совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с автомобилем Mercedes, после чего допустил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 21099, который двигался во встречном направлении. В аварии пострадали три человека», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Водитель Chevrolet получил ушиб тканей носа, ушибленную рану нижней губы, ссадины конечностей. Пассажир этого же автомобиля получил ушиб грудной клетки, ссадины туловища. В аварии также пострадал водитель отечественного авто. По информации Госавтоинспекции, у него диагностирован перелом обеих ног, перелом бедер, ушиб грудной клетки. Его деблокировали из искореженного автомобиля спасатели МЧС.

Кроме этого, накануне спасатели МЧС оказали помощь застрявшему на сложном участке горно-лесной местности (район Ангарского перевала) автомобилю Mitsubishi Pajero Sport. При помощи такелажного оборудования иномарка была извлечена с непроходимого места на грунтовую дорогу.