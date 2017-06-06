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16:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

16-летняя школьница из Ангарска сбежала в Кемеровскую область после ссоры с матерью

Девочку сняли с поезда.

Транспортные полицейские сняли с поезда 16-летнюю жительницу Ангарска, которая сбежала в Киселевск Кемеровской области после ссоры с матерью. Билеты девочка приобрела на деньги для выпускного. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по СФО.

В полицию Иркутской области обратилась жительница Ангарск с заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери. После произошедшей накануне днем ссоры с матерью 16-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Стражам порядка удалось установить, что девочка находится в пассажирском поезде, на котором, согласно приобретенным на ее имя билетам, следует до станции Киселевск.

«Выяснилось, что девочка познакомилась в интернете с ровесником из Киселевска. После ссоры с родителями она решила поехать к нему. Билеты приобрела на деньги, которые бабушка подарила ей на платье для школьного выпускного», — сказала старший инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Белово капитан полиции Валентина Кондрина.

В результате, на перроне железнодорожного вокзала станции назначения, вместе с интернет-возлюбленным, беглянку встретил наряд транспортной полиции. Убедившись, что с девочкой все в порядке, полицейские незамедлительно связались с ее матерью по телефону. До приезда родителей 16-летняя жительница Ангарска была помещена в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В настоящее время с ней работают социальные педагоги и психологи.

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