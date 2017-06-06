Омского бизнесмена подозревают в уклонении от налогов на 40 миллионов

Силовики считают, что он включил в налоговые декларации за 2012−2014 годы ложные данные, что помогло ему скрыть от контролирующей организации 38,8 млн рублей.

Отметим, что возглавляемое Бабиным предприятие весьма известно в Омске — производимые им машины, гусеничные вездеходы и тягачи эксплуатируются компаниями нефтегазового комплекса, геологоразведочными партиями, арктическими и антарктическими экспедициями, поисково­-спасательными службами, энергетиками и отлично зарекомендовали себя при работе в самых экстремальных условиях Арктики, Антарктиды, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Расследование продолжается, в данный момент идут допросы свидетелей и сбор материалов.