Несанкционированная вспашка поля — причина отключения света в Краснодаре
Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей восточной части краевой столицы.
Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей восточной части краевой столицы.
Как сообщили ГТРК «Кубань»,
Специалисты предприняли все необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий технологического нарушения и в 13:28 полностью восстановили подачу электроэнергии по резервным схемам всем потребителям, включая социально значимые объекты.
Работает горячая линия с номером 8−800−100−15−52.