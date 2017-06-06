Несанкционированная вспашка поля — причина отключения света в Краснодаре

Как сообщили ГТРК «Кубань», аварийно-восстановительные бригады ПАО «Кубаньэнерго» оперативно восстановили электроснабжения потребителей на востоке Краснодара. Энергоснабжение было нарушено по причине несогласованных действий сторонней сельхозтехники в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи.

Специалисты предприняли все необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий технологического нарушения и в 13:28 полностью восстановили подачу электроэнергии по резервным схемам всем потребителям, включая социально значимые объекты.

Работает горячая линия с номером 8−800−100−15−52.