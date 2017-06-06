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14:29 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Несанкционированная вспашка поля — причина отключения света в Краснодаре

Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей восточной части краевой столицы.

Источник: ГТРК «Кубань»

Как сообщили ГТРК «Кубань», аварийно-восстановительные бригады ПАО «Кубаньэнерго» оперативно восстановили электроснабжения потребителей на востоке Краснодара. Энергоснабжение было нарушено по причине несогласованных действий сторонней сельхозтехники в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи.

Специалисты предприняли все необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий технологического нарушения и в 13:28 полностью восстановили подачу электроэнергии по резервным схемам всем потребителям, включая социально значимые объекты.

Работает горячая линия с номером 8−800−100−15−52.

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