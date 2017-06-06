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16:05 (мск), источник: АиФ Калининград

Парк Калининграда обязали выплатить 200 тысяч за травму ребенка на карусели

Центральный парк Калининграда обязали выплатить 200 тысяч матери ребенка, получившего травму ребенка на карусели, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Источник: Аргументы и факты

10 сентября прошлого года кабинка аттракциона «Вальс», в которой находилась семья из трех человек, развалилась прямо на ходу. Травмы получили 27-летний мужчина (у него — открытая черепно — мозговая травма) и 7-летний ребенок (с перелом левой ключицы и сотрясением головного мозга).

«По результатам судебно-медицинской экспертизы сделан вывод о причинении ребенку вреда здоровью средней тяжести. При оказании услуги парк не обеспечил ее безопасность», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшему должны будут выплатить компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

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