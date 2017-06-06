Парк Калининграда обязали выплатить 200 тысяч за травму ребенка на карусели
Центральный парк Калининграда обязали выплатить 200 тысяч матери ребенка, получившего травму ребенка на карусели, сообщает
Центральный парк Калининграда обязали выплатить 200 тысяч матери ребенка, получившего травму ребенка на карусели, сообщает
10 сентября прошлого года кабинка аттракциона «Вальс», в которой находилась семья из трех человек, развалилась прямо на ходу. Травмы получили 27-летний мужчина (у него — открытая черепно — мозговая травма) и 7-летний ребенок (с перелом левой ключицы и сотрясением головного мозга).
«По результатам
Пострадавшему должны будут выплатить компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.