В Петербурге ФСБ установила главных фигурантов «дела саентологов»
В деле об экстремизме в действиях петербургских саентологов появились ключевые фигуранты.
В деле об экстремизме в действиях петербургских саентологов появились ключевые фигуранты.
Как сообщает
В ведомстве отмечают, что в ходе расследования уголовного дела и проведенных
В частности, были получены факты, свидетельствующие об осуществлении экстремистской деятельности, которая выражена в виде возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, — отмечают в УФСБ.
Ранее стало известно, что в офисе «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» с утра начались обыски. В УФСБ отмечают, что они направлены на обнаружение предметов и документов, подтверждающих преступный характер деятельности данной религиозной группы.
Как следует из видеозаписи, поступившей в редакцию «РГ», в офисе в момент обыска находилось несколько десятков человек, среди них, как минимум, один ребенок. Визит сотрудников ФСБ в организации восприняли спокойно. Люди вышли из кабинетов с личными вещами, хотя дверь в одну из комнат с архивами сотрудникам все же пришлось вскрывать ломом.