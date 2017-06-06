В Петербурге ФСБ установила главных фигурантов «дела саентологов»

В ведомстве отмечают, что в ходе расследования уголовного дела и проведенных оперативно-следственных мероприятий, удалось выявить факты, свидетельствующие о противоправной деятельности «Саентологической церкви Санкт-Петербурга».

Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В частности, были получены факты, свидетельствующие об осуществлении экстремистской деятельности, которая выражена в виде возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, — отмечают в УФСБ.

Ранее стало известно, что в офисе «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» с утра начались обыски. В УФСБ отмечают, что они направлены на обнаружение предметов и документов, подтверждающих преступный характер деятельности данной религиозной группы.

Как следует из видеозаписи, поступившей в редакцию «РГ», в офисе в момент обыска находилось несколько десятков человек, среди них, как минимум, один ребенок. Визит сотрудников ФСБ в организации восприняли спокойно. Люди вышли из кабинетов с личными вещами, хотя дверь в одну из комнат с архивами сотрудникам все же пришлось вскрывать ломом.