В Волгограде банк выдал лжебизнесменам кредит на 48 млн рублей
Трое жителей Волгоградской области получили кредит на 48 млн рубдей, выдав себя за предпринимателей.
Трое жителей Волгоградской области получили кредит на 48 млн рубдей, выдав себя за предпринимателей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
На основании предоставленной информации банк одобрил крупный кредит на ведение бизнеса в указанном здании.
Получив средства, мужчины использовали их на личные нужды и в дальнейшем кредит не погашали.
По факту мошенничества в сфере кредитования, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы.