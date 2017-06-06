В Волгограде банк выдал лжебизнесменам кредит на 48 млн рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, выяснилось, что в 2013 году мужчины предоставили в банк документы о финансовом состоянии коммерческой фирмы якобы приобретенной ими за 15 млн рублей некоторое время назад, а также документы по объекту залога — зданию автомойки Дзержинском районе, где была указана завышенная стоимость данной постройки.

На основании предоставленной информации банк одобрил крупный кредит на ведение бизнеса в указанном здании.

Получив средства, мужчины использовали их на личные нужды и в дальнейшем кредит не погашали.

По факту мошенничества в сфере кредитования, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы.