На Балтийском вокзале ждут ОМОН
Взрывотехники выехали на Балтийский вокзал, чтобы проверить забытую сумку. На отправление поездов находка не повлияла.
Взрывотехники выехали на Балтийский вокзал, чтобы проверить забытую сумку. На отправление поездов находка не повлияла.
Как стало известно «Фонтанке», около трёх часов дня 6 июня у турникета в световом зале заметили бесхозную сумку. Находку окружили полицейские и прикрыли ее специальным устройством. Проверить оставленное имущество вызвали взрывотехников ОМОН.
Эвакуацию для пассажиров не объявили. Вокзал работает в штатном режиме.