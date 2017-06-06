На Балтийском вокзале ждут ОМОН

Как стало известно «Фонтанке», около трёх часов дня 6 июня у турникета в световом зале заметили бесхозную сумку. Находку окружили полицейские и прикрыли ее специальным устройством. Проверить оставленное имущество вызвали взрывотехников ОМОН.

Эвакуацию для пассажиров не объявили. Вокзал работает в штатном режиме.