СМИ назвали причину смены курса лайнера «Генерал Ватутин»
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинский лайнер типа
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинский лайнер типа
Представитель фирмы отметил, что владельцем теплохода являлась дочка кипрской компании. Две недели назад лайнер был официально вычеркнут из украинского реестра судов и теперь ходит под флагом Белиза. О дальнейшем маршруте корабля украинское стороне не известно.
В свою очередь в
Ранее украинские СМИ сообщили, что украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» резко изменил курс, направившись вместо Одессы в