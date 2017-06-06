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15:51 (мск), источник: РИА Новости

СМИ назвали причину смены курса лайнера «Генерал Ватутин»

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинский лайнер типа река-море «Генерал Ватутин» продан и направился в Ростров-на-Дону по решению нового собственника. Об этом сообщили в круизной компании «Червона рута», ранее арендовавшей судно, изданию Страна.ua.

Представитель фирмы отметил, что владельцем теплохода являлась дочка кипрской компании. Две недели назад лайнер был официально вычеркнут из украинского реестра судов и теперь ходит под флагом Белиза. О дальнейшем маршруте корабля украинское стороне не известно.

В свою очередь в пресс-службе Администрации морских портов Украины изданию подтвердили, что лайнер не планировал заход в порт Одессы.

Ранее украинские СМИ сообщили, что украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» резко изменил курс, направившись вместо Одессы в Ростов-на-Дону.

Комментарии
1
Ruslan S
Что еще выставят на продажу? Скоро, кроме земли, ничего не останется.
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