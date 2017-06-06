ФСБ задержала сотрудников отдела полиции «Япеева» и УВД Казани
В Казани сотрудники ФСБ и служба собственной безопасности МВД РТ задержали четырех сотрудников ОП «Япеева» и УВД столицы РТ, об этом сообщает «Бизнес Online».
В Казани сотрудники ФСБ и служба собственной безопасности МВД РТ задержали четырех сотрудников ОП «Япеева» и УВД столицы РТ, об этом сообщает «Бизнес Online».
Предварительно, задержанные с поличным полицейские искусственно увеличивали показатели по числу выявляемого незаконного оружия.
В отношении задержанных возбудили дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий», расследованием занимается Следственный комитет.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.