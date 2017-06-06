В Киеве на СТО произошел взрыв, есть пострадавший

В Службе спасения отмечают, что к ним 13:34 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Днепровский район, ул. Профсоюзная, 21. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что пожар возник на 1-м этаже двухэтажного частного жилого дома. Площадь пожара 400 кв.м.

Отметим, что незначительные ожоги во время пожара получил человек, 1958 г. р. Другие данные о пострадавшем пока неизвестны.

Сейчас на месте происшествия работают подразделения ГосЧС. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, 4 июня около 23.00 на проспекте Мазепы, 5 в Вышгороде произошел мощный взрыв в жилом доме. Среди пострадавших — мужчина и женщина, которые находились в квартире.