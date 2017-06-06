В центре Москвы началось стихийное шествие против реновации
Пришедшие к Госдуме во время обсуждения закона о реновации москвичи устроили стихийное шествие до администрации президента. Об этом сообщает «Медиазона».
Пришедшие к Госдуме во время обсуждения закона о реновации москвичи устроили стихийное шествие до администрации президента. Об этом сообщает «Медиазона».
Пришедшие к Госдуме во время обсуждения закона о реновации москвичи устроили стихийное шествие до администрации президента. Об этом сообщает «Медиазона».
Порядка ста человек высказали возмущение в связи с тем, что их не пустили на слушания, и отправились к приемной для подачи обращения. В настоящее время их