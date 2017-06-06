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17:12 (мск), источник: Афиша Daily

В центре Москвы началось стихийное шествие против реновации

Пришедшие к Госдуме во время обсуждения закона о реновации москвичи устроили стихийное шествие до администрации президента. Об этом сообщает «Медиазона».

Пришедшие к Госдуме во время обсуждения закона о реновации москвичи устроили стихийное шествие до администрации президента. Об этом сообщает «Медиазона».

Порядка ста человек высказали возмущение в связи с тем, что их не пустили на слушания, и отправились к приемной для подачи обращения. В настоящее время их по-одному пускают внутрь. Вместе с ними к администрации отправился глава московского «Яблока» Сергей Митрохин. Как отмечает «Дождь», противники реновации простояли у здания Думы порядка двух часов, прежде чем отправились к зданию администрации на Ильинке. Вслед за шествием отправились сотрудники полиции.

Комментарии
1
Александр Гуриков
Реновация - это хорошо, но ведь хотят построить высоченные каменные джунгли и спилить деревья. На буклете, который показали московские власти, изображены плотно стоящие высокие дома без единого деревца. На Речном вокзале сейчас на месте снесенных пятиэтажек начато строительство трех 31-этажных домов (ЖК Фестиваль), причем так тесно расположенных, что они будут на одном фундаменте. Спилено много деревьев. Нужен проект реновации с учетом озеленения Москвы
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