В центре Москвы началось стихийное шествие против реновации

Пришедшие к Госдуме во время обсуждения закона о реновации москвичи устроили стихийное шествие до администрации президента. Об этом сообщает «Медиазона».

Порядка ста человек высказали возмущение в связи с тем, что их не пустили на слушания, и отправились к приемной для подачи обращения. В настоящее время их по-одному пускают внутрь. Вместе с ними к администрации отправился глава московского «Яблока» Сергей Митрохин. Как отмечает «Дождь», противники реновации простояли у здания Думы порядка двух часов, прежде чем отправились к зданию администрации на Ильинке. Вслед за шествием отправились сотрудники полиции.