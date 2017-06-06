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17:14 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани мужчина разбил чужой автомобиль из-за громкой сигнализации

Мужчина разбил чужой автомобиль, не выдержав сигнализации, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

26-летнего Михаила Капитонова признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ).

Суд установил, что в ночь на 19 мая 2016 года Капитонов, находясь около дома № 19 по ул. Фрунзе, разозлившись на сработавшую сигнализацию припаркованного Chevrolet, ударил несколько раз локтем по передней водительской двери. После этого Михаил Капитонов поднял с земли камень и разбил им стекло водительской двери. Причинённый ущерб потерпевший оценил в 9 000 рублей.

Капитонов свою вину полностью признал, однако ущерб не возместил. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

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