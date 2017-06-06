На Урале завели дело против владельца кафе, куда не пустили инвалида

По поручению прокурора области Александра Кондратьева прокуратурой Калининского района Челябинска с привлечением регионального представителя ООО «Всероссийское общество инвалидов» проведена проверка информации СМИ о том, что в челябинском кафе инвалида заставили обедать на улице.

В соответствии с требованиями федерального законодательства о соцзащите инвалидов в РФ, организации обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В ходе выездной проверки в помещении кафе-кулинарии «Лаванда» выявлены нарушения 12 пунктов правил, в том числе касающихся несоответствия ширины рабочей створки двери входной группы и высоты порога входной группы, а также адаптирования помещения обеденного зала для маломобильных групп населения, уточняет прокуратура.

«По результатам проверки прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении «уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур», — говорится в сообщении.