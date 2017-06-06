На Урале завели дело против владельца кафе, куда не пустили инвалида
ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн — РИА Новости. Прокуратура возбудила административное дело в отношении индивидуального предпринимателя в Челябинске, в
ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн — РИА Новости. Прокуратура возбудила административное дело в отношении индивидуального предпринимателя в Челябинске, в
По поручению прокурора области Александра Кондратьева прокуратурой Калининского района Челябинска с привлечением регионального представителя ООО «Всероссийское общество инвалидов» проведена проверка информации СМИ о том, что в челябинском кафе инвалида заставили обедать на улице.
В соответствии с требованиями федерального законодательства о соцзащите инвалидов в РФ, организации обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих
«По результатам проверки прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении «уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур», — говорится в сообщении.
Кроме того, руководителю