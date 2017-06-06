Дело петербуржца, убившего соседа и его жену, передано в суд

Как сообщает Горпрокуратура 6 июня, по делу обвиняемыми проходят двое — один из них стрелял, второй «стоял на стреме». Мужчины раздобыли где-то пистолет, затем один из них убил жителей квартиры на Октябрьской набережной, дом 90, корпус 4, после чего оба они похитили из квартиры деньги и вещи на 550 тысяч рублей. В молодого человека стреляли дважды — оба раза в голову, после чего добавили удар ножом, девушке досталось несколько ножевых — в голову, шею и живот.

Как ранее писала «Фонтанка», стрелявшего задержали на следующий же день, 4 августа 2016 года, причем он жил в той же квартире — с сестрой-близнецом убитой. Тела нашла мама убитого — они лежали завернутые в целлофан в диване.