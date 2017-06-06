Дело петербуржца, убившего соседа и его жену, передано в суд
Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о двойном убийстве в Невском районе. Петербуржец застрелил своего друга и зарезал его жену.
Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о двойном убийстве в Невском районе. Петербуржец застрелил своего друга и зарезал его жену.
Как сообщает Горпрокуратура 6 июня, по делу обвиняемыми проходят двое — один из них стрелял, второй «стоял на стреме». Мужчины раздобыли
Как ранее писала «Фонтанка», стрелявшего задержали на следующий же день, 4 августа 2016 года, причем он жил в той же квартире — с
Дело передано в