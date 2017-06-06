Корпус бывшего ИВВАИУ, музей и церковь горят
На территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного училища вечером 6 июня 2017 года начался пожар.
На территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного училища вечером 6 июня 2017 года начался пожар.
На территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного училища вечером 6 июня 2017 года начался пожар. Как сообщают очевидцы события на своих страницах в Фейсбуке, огонь разгорелся в аэродинамическом корпусе, потом перешёл на клуб, где музей ИВВАИУ и храм.
Пожарные тушат церковь святого Дмитрия Донского, загорелась кровля помещения, где располагается храм. Местным жители и прихожанам удалось