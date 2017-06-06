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17:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Корпус бывшего ИВВАИУ, музей и церковь горят

На территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного училища вечером 6 июня 2017 года начался пожар.

На территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного училища вечером 6 июня 2017 года начался пожар. Как сообщают очевидцы события на своих страницах в Фейсбуке, огонь разгорелся в аэродинамическом корпусе, потом перешёл на клуб, где музей ИВВАИУ и храм.

Пожарные тушат церковь святого Дмитрия Донского, загорелась кровля помещения, где располагается храм. Местным жители и прихожанам удалось кое-что спасти. «Оттащила что-то в ковчежце подальше от дороги, где сейчас все зальют водой. Прихожане говорят, это мощи Матроны. Плачу. Все, что спасли, на полянке сложили. Выгоняют оттуда пожарные. Помоги, Боже», — пишет Юлия Мамонтова. По её данным, не удалось отстоять музей.

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