В Алматы на улице Панфилова Bentley сбил правнучку генерала Панфилова

Айю задело углом, она перевернулась раза два и ударилась об асфальт лицом", — рассказала мама пострадавшей Алуа Байкадамова. По ее словам, Bentley уехал с места ДТП, но через полчаса водитель вернулся туда пешком. «Да, за рулем сидел трезвый водитель, хотя я не знаю, насколько это доказано, потому что водитель вернулся туда пешком через полчаса. Меня удивил факт: совершено ДТП, почему машину не поставили на штрафстоянку? Она потом разъезжала по городу.



Кому она принадлежит?» — недоумевает Байкадамова. Начальник управления дознания Рустам Абдрахманов сообщил, что водитель Bentley установлен. Сейчас проводятся экспертизы. За рулем был водитель 1974 года рождения. Его показания нашли свое подтверждение во время проверки, осуществленной с помощью компьютерных технологий, а также средств визуального контроля, имеющихся на вооружении у полиции.



По словам сестры пострадавшей Валентины Байкадамовой, водитель связался с семьей пострадавшей. Мужчина просил прощения. Вину он признает, объяснил, что испугался и поэтому покинул место ДТП. Он готов возместить ущерб, все расходы, связанные с лечением. «Мы не требуем какого-то возмещения морального ущерба.



Готовы восстановить здоровье Айе своими силами. А если он захочет помочь — пусть помогает», — добавила женщина. По данным родственников, Айя находится на амбулаторном лечении.